Leslie Jones é alvo de ataques racistas nas redes sociais

Leslie Jones, protagonista de "Caça-Fantastamas", foi alvo de ataques racistas neste segunda-feira, 18, no Twitter. A humorista foi chamada de macaca e recebeu montagens e vídeos ofensivos que usavam seu rosto. Além disso, usuários criaram um perfil falso da atriz e tuitaram ofensas a gays.

"Eu não sei como me sentir. Estou paralizada. Eu vejo as palavras e as fotos e os vídeo. Vídeos, pessoal. Significa que as pessoas gastaram tempo para espalhar ódio", escreveu.

Inicialmente, Leslie bloqueou os usuários que a ofendiam. No entanto, parou para que as pessoas pudessem ir ao perfil dela e ver o que estavam mandando a ela.

"Eu me sinto como uma péssima pessoa. Eu não fiz nada para merecer isso. É demais. Não deveria ser assim. Estou muito machucada agora", escreveu a atriz.

O último tuíte da atriz dizia que ela deixaria o Twitter com lágrimas nos olhos e o coração muito triste. "Tudo isso porque eu fiz um filme. Vocês podem odiar o filme, mas o que eu recebi hoje... Errado", desabafou.

O diretor do filme "Caça-fantasmas", Paul Feig, saiu em defesa da atriz em sua conta na rede social: "Leslie Jones é uma das melhores pessoas que eu conheça. Qualquer ataque pessoal a ela é um ataque contra todos nós".

