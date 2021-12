Leonardo DiCaprio na Bahia seria um sósia do ator

Polêmica em Trancoso: desde que as fotos de Leonardo DiCaprio no balneário foram divulgadas na sexta-feira, 30, uma dúvida pairou no ar: era ou não era o ator americano nas imagens?

A informação e fotos de que, sim, era Leonardo, foi divulgada pela assessoria da agência Haute, empresa responsável pelos eventos em Trancoso durante o verão.

Em entrevista ao site Ego, o fotógrafo da agência Agnews, Gabriel Reis, que alugou uma casa com outros profissionais para registrar o réveillon em Trancoso, clicou o suposto Leonardo DiCaprio na sexta-feira, 31, disse que conversou com ele.

Segundo Gabriel, o homem que teve as imagens divulgadas era um sósia de DiCaprio. "Tudo armação. Desde a primeira notícia plantada. Gastamos mais de R$ 5 mil para vir aqui fazer paparazzi e eles arrumam um sósia. O pior é que gente importante que estava perto dele na praia me pedia para não desmentir. Uma vergonha. Trancoso nunca mais será um local de eventos sérios e promoters que eu possa confiar. Tudo foi feito pra bombar a cidade. Pior é que no final o figurão perto do DiCaprio fake me falou preocupado que em momento algum eles falaram que ele era o DiCaprio. Que na verdade os fotógrafos e imprensa que se confundiram. Mentira. Porque eu recebi a informação que o DiCaprio estava descendo para a praia do Uxuá com o tal figurão".

O site divulgou ainda que a assessoria da agência Haute confirmou que, sim, na foto enviada por eles, o homem na imagem era o ator. "Todas as fotos que nós mandamos eram do Leonardo. Faremos uma foto dele no evento, só que ele vai na festa do Taípe que é hoje à noite, então só terei as fotos amanhã (domingo, 1º)", disse.

