Léo Santana, Tony Salles e Xanddy apresentam nova turnê

Referência no cénario musical do pagode baiano, os cantores Léo Santana, Tony Salles, da banda Parangolé e Xanddy, do Harmonia do Samba, realizaram na manhã desta quinta-feira, 25, uma coletiva de imprensa para apresentar a nova turnê do trio, intitulada "O encontro".

Os três artistas falaram um pouco sobre a estrutura montada para as apresentações. "O palco vai contar com passarelas que possibilitarão nós três interagirmos um com outro", contou Xanddy, comandante do Harmonia.

Além da megaestrutura para o show, os anfitriões afirmaram que o repertório vai ser para dançar a festa toda e também pra relembrar sucessos antigos. "Vamos apresentar nossos sucessos antigos e da atualidade, serão 5 horas de festa, então dá pra brincar muito. Se deixar, a gente faz 10 horas de festa", revelaram, brincando, Léo Santana e Tony Salles.

Para essa reunião épica entre os titãs do pagodão da Bahia, os gigantes já têm música nova para o público, intitulada, nada mais, nada menos que "Encontro". Agora é só ir e curtir a festa.

O show acontece no dia 1º de maio, na Arena Fonte Nova e os ingressos ainda estão disponíveis para compra.

