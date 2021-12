Um climão marcou o show de Léo Santana, no último domingo, 14, em Guarapari, no Espírito Santo. Isso porque o pagodeiro discutiu com um rapaz, que estava no local.

De acordo com informações iniciais, o homem teria chamado o artista de "corno", por causa do atraso da apresentação. Irritado, o baiano parou a banda e disparou: "Me respeita, vagabundo. Venha aqui falar comigo".

Procurada pelo Portal A TARDE, a assessoria do cantor ainda não se pronunciou sobre o assunto, que ganha repercussão nas redes sociais nesta terça-feira, 16.

Da Redação Léo Santana se irrita em show e chama homem de 'vagabundo'; assista ao vídeo

