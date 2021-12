Léo Santana reata namoro com Lore Improta

O cantor Léo Santana assumiu nos bastidores do programa Domingão do Faustão deste domingo, 15, que está namorando outra vez com a dançarina Lorena Improta. O casal, que há pouco mais de um mês declarou em suas redes sociais o término, dessa vez age de forma mais cautelosa, sem exposições.

Léo, emocionado em voltar ao programa com sua carreira solo, afirmou que está tranquilo namorando a mesma pessoa, só que de forma mais restrita. Ele acredita que o casal viveu muito exposto, mas que agora voltaram a se entender.

O último término do casal, em dezembro do ano passado, gerou pesar por parte dos fãs, que agora podem comemorar novamente a união do cantor com a bailarina.

