Léo Santana oficializa romance com Lorena Improta nas redes sociais

Depois de tantas suspeitas, o cantor Léo Santana finalmente oficializou para os fãs o romance que está vivendo com Lorena Improta. Na manhã desta sexta-feira, 10, o gigante postou uma foto em sua conta do Instagram com a bailarina do Faustão, assumindo o relacionamento.

"A vida é um filme sem roteiro, por isso, ame, chore, sorria, cante, dance, faça um grande final, antes que esse tempo se acabe", escreveu Léo, na legenda da imagem, completando com as tags: "#OficializamosCaraiii" e "#MinhaSantinhaLinda".

Na noite desta quinta, 9, o cantor e a dançarina foram flagrados aos beijos em um cinema de Salvador. Os rumores de que os dois já estavam vivendo um romance já circulam pela capital baiana há alguns meses.

