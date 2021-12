Léo Santana muda visual e recebe críticas de internautas

Adepto dos bonés e chapéus, é raro o cantor Léo Santana aparecer com a cabeça descoberta. Nesta semana, com novo visual, o pagodeiro decidiu tirar uma selfie e mostrar o resultado no Instagram. No entanto, o novo corte de cabelo, alisado e penteado para o lado, não agradou alguns fãs.

Os seguidores não pouparam críticas ao artista. "Tu é f..., mas esse corte de cabelo não te favoreceu. Entra em contato, tenho um barbeiro fera aqui no rio", disse um internauta. "E esse cabelinho? kkkkkkkk maior onda", brincou outro.

Apesar das críticas, muitos fãs elogiaram o cantor. "Gato demais moço bonito", comentou uma seguidora. Outra elogiou no melhor estilo baiano: "Oh mainha. Que negro lindo".

#SeEuTeTrairAculpaÉsua 😆😎 #AculpaÉsua #abana #deboche #EstiloLS Uma foto publicada por Leo Santana (@oleosantana) em Out 25, 2015 às 8:03 PDT

adblock ativo