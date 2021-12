Léo Santana é submetido a cirurgia e diz ‘GG tá bem’

O cantor Léo Santana, um dos destaques deste ano do Carnaval de Salvador, foi submetido a uma cirurgia, nesta terça-feira, 3. O artista sofreu uma lesão no tornozelo direito, onde rompeu quatro ligamentos.

Por meio das redes sociais, Léo aproveitou a oportunidade para tranquilizar os fãs, e disse: “O GG tá bem”.

Léo Santana teve uma agenda cheia neste início de ano. Ele foi o responsável por abrir a folia do Pipoco, desfilou na Avenida durante o Carnaval, puxou o tradicional bloco As Muquiranas e, ainda, comandou a Ressaca do Gigante.

