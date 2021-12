Léo Santana brinca sobre namoro ioiô com Lore Improta

Léo Santana e Lorena Improta formam um dos casais mais noticiados do meio artístico. Um dos motivos principais, além da legião de fãs, é a quantidade de vezes em que os dois terminaram e retomaram o relacionamento de 3 anos e meio. A dançarina contou em entrevista à Quem que todas as vezes que o casal terminava, era o Gigante quem pedia para reatar. Ambos estão juntos desde 2017 e já não se recordam sobre quantos términos tiveram ao longo desse tempo. “Foram tantos términos, que agora me perdi. Não me lembro. Acho que o primeiro foi depois de uns oito meses de namoro”, disse Leo.

No entanto, a dançarina afirma terem sido seis vezes e que sempre o cantor quem dava um basta na relação, por ser o mais impulsivo. “Foram seis vezes. Essa última foi a que a gente mais demorou (pra voltar). A gente terminou em abril do ano passado e só voltou na quarentena, mas sempre nos falávamos. Só quando eu bloqueava ele que não tinha como. Ele enchia o saco (risos)”, disse.

Lore até buscou uma forma de se afastar do GG, recorrendo ao famoso block nas redes sociais.

“Pior que ela bloqueava mesmo. Se dependesse do orgulho dela, a gente nunca se encontraria. Podia estar sofrendo, querendo voltar, que não dava o braço a torcer (risos). Se estou a fim, corro atrás mesmo. Foram quatro anos ou mais tentando, até rolar o primeiro beijo”, afirmou Leo Santana.

O apoio do fã-clube para o casamento é enorme. Mas a dançarina afirma: “Vou esperar essa pandemia passar para conversar com Léo sobre." Ainda de acordo com ela, o sonho é de casar com direito a véu e grinalda e uma grande festa na praia.

