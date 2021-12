Léo Santana arranca suspiros com foto de sunga

Léo Santana deixou as seguidoras dele suspirando na tarde desta quinta-feira, 5. O pagodeiro postou uma foto de sunga, se refrescando com uma mangueira na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

"Você devia ser uma das sete maravilhas do mundo, minha pressão até baixou!", postou uma seguidora. "Assim meu coração não aguenta", escreveu outra. "Vem ser lindo assim na minha casa, que espetáculo!", ainda disse mais uma.

