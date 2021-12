Leifert, Adnet e Andreoli formam 'boy band' em festa da Globo

Quem era jovem no início deste século sabe a sensação quando começa a tocar a música 'I Want It That Way', dos Backstreet Boys. Tiago Leifert, Marcelo Adnet e Felipe Andreoli não conseguiram se conter durante a gravação da vinheta de fim de ano da Globo quando ouviram "You are my Fire..."

Em um vídeo compartilhado pelo apresentador em seu Twitter, nota-se que os três têm futuro como membros de uma boy band (ou não).

A velha guarda da emissora, por outro lado, pareceu não entender muito bem o que estava acontecendo. Enquanto os 'jovenzinhos' se divertiam, Nicette Bruno, Eva Wilma, Renato Aragão e outros globais de outras gerações só observavam.

Tava td indo bem na gravação da chamada de fim de ano. Até que resolveram tocar Backstreet Boys. pic.twitter.com/t6RZKBewk5 — Tiago Leifert (@TiagoLeifert) 6 de novembro de 2016

