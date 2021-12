Leandro Hassum mostra antes e depois de perder 62 kg

O ator Leandro Hassum ostentou a nova forma física com uma postagem no Instagram neste domingo, 10. Na publicação, ele mostra o antes e depois da cirurgia bariátrica feita no fim de 2014.

"Hoje 62 kg depois. Vitória", comemorou o humorista. A transformação foi elogiada pelos seguidores. "Parabéns pela perseverança", reconheceu um. "Gato", disse uma internauta. "Tá show", afirmou outra.

Recentemente, Hassum disse que também está satisfeito com a nova forma física. "Eu era um gordinho gostoso, emagreci e perdi o charme. Mas é brincadeira. Me olho no espelho todo dia e me sinto bem. Estou melhor", disse na época.

Hj 62 kilos depois. #vitoria Uma foto publicada por Leandro Hassum (@leandrohassum) em Abr 10, 2016 às 1:46 PDT

