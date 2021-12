Leandro Hassum exibe peitoral definido em viagem

O ator Leandro Hassum está realmente focado na vida fitness. Ele publicou uma foto no Instagram, nesta quinta-feira, 18, exibindo o peitoral comprovando que continua tendo uma vida saudável após a cirurgia bariátrica. Leandro já perdeu 62 quilos e tem seguido uma dieta e praticado exercícios físicos.

Leadro está de férias na Flórida, nos EUA, e aproveitou o momento que curtia a praia para tirar uma selfie. Na legenda, o comediante escreveu: "Praia só pra mim!!!! Férias".

O ator pretende fazer o possível para manter a forma que já conquistou

"Chega a ser estranho. É difícil me reconhecer. E, como sempre fui gordo, me pego surpresa quando entro em roupas que jamais imaginei. (...) Não sou neurótico de ficar me pesando toda hora. Agora a balança é mais minha amiga do que antes, procuro me pesar uma vez por semana só para monitorar... (...) Estou com o peso bom pra mim, então, agora vou procurar manter o que conquistei. Estou me sentindo bem, fazendo várias atividades físicas e feliz com o resultado. É uma vitória, porque o processo todo não é nada fácil. É preciso disciplina e força de vontade", disse ele, em recente entrevista à revista "Contigo!".

Praia só pra mimmmmm!!!!#ferias #florida #usa Uma foto publicada por Leandro Hassum (@leandrohassum) em Ago 18, 2016 às 6:04 PDT

