Leandro Hassum exibe boa forma nas redes sociais

O ator Leandro Hassum adotou definitivamente a vida fitnees e resolveu compartilhar o momento com fãs e seguidoresnesta quinta-feira, 23. Na imagem, postada por ele em sua conta do Instagram, o ator aparece fazendo exercícios físicos e brincou na legenda na foto com hashtags divertidas: "Logo cedo! Foco! Bora malhar! Tanquinho vem em mim".

Leandro fez uma cirurgia de redução do estômago em 2014 e está cada vez mais forte, com 60 quilos a menos. Em entrevista ao Ego, Hassum contou o que tem feito para manter a nova forma sem o auxílio de nenhuma intervernção plástica ou nova cirurgia.

É tudo fruto da minha alimentação e principalmente da prática de esportes, no caso o surf, que estou aprendendo. Estou aprendendo a gostar de musculação também. É um universo novo para mim, mas estou muito feliz com o resultado até agora", afirmou o ator.

Logo cedo. #foco #boramalhar #tanquinhovemnemim @dietfitnessoficial Uma foto publicada por Leandro Hassum (@leandrohassum) em Jun 23, 2016 às 5:03 PDT

adblock ativo