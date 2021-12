Leandro Hassum é processado por gêmeas que teriam furado fila da vacinação

O ator Leandro Hassum está sendo processado pelas irmãs Gabrielle e Isabelle Lins. As médicas recém-formadas teriam furado a fila da vacinação em janeiro deste ano em Manaus, no Amazonas. Segundo informações do Notícias da TV, o humorista chamou as duas de "burras" no programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’ e agora, as gêmeas estão exigindo uma indenização no valor de R$ 100 mil por danos morais.

No programa de 22 de janeiro, Hassum fez piada das jovens por serem vacinadas em um período que só profissionais da saúde recebiam a imunização. “Quando eu vejo que posta, eu já acho burra. Primeira coisa que me vem é: burra. Burra, né, amor? Na boa, quer fazer besteira, por que posta? ‘Olha eu fazendo besteira aqui, gente’? Acho um absurdo, Fátima”, disse Hassum.

Gabrielle e Isabelle Lins foram nomeadas para cargos na Secretaria municipal da Saúde um dia antes do início da vacinação. Contudo, após receberem a segunda dose da vacina, as gêmeas pediram a exoneração dos cargos.

Ainda conforme a publicação, como a família das gêmeas é dona da Universidade Nilton Lins, do Hospital Nilton Lins e até de um haras, o Ministério Público do Estado do Amazonas abriu uma investigação para verificar se houve fraude no processo de aplicação dos imunizantes na capital amazonense, por interesses políticos e econômicos por parte do prefeito David Almeida (Avante).

