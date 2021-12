Leandra Leal e marido homenageiam filha com tatuagem

A atriz Leandra Leal e seu marido, Alê Youssef, resolveram prestar uma homenagem à filha que o casal adotou em 2016, através de uma tatuagem com seu nome: Júlia.

Leandra fez um desenho mais elaborado, com as letras do nome estilizadas, enquanto seu marido optou por um design mais simples.

❤️❤️ Obrigada @tinicorosa Uma foto publicada por leandraleal (@leandraleal) em Dez 12, 2016 às 3:04 PST

adblock ativo