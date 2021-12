Laura Keller faz fotos sensuais ao lado do marido; confira

A atriz Laura Keller e seu marido, o empresário Jorge Souza, participaram de ensaio para de lá sensual. O casal, que está junto há um ano e quatro meses, mostrou entrosamento na sessão de fotos. Na ocasião, Laura rasgou elogios ao seu companheiro, revelando detalhes íntimos do relacionamento.

"Quando conheci o Jorge soube de cara que ele seria o homem certo para dividir os meus dias, noites... Temos uma sintonia maravilhosa. Estamos sempre de bem com a vida, dispostos a enfrentar os desafios que a vida nos reserva. Nosso relacionamento é baseado no respeito e na cumplicidade. Somos o melhor exemplo do que é viver intensamente todos os dias ao lado um do outro, sempre prontos para dar apoio nos momentos difíceis. Eu nunca pensei que poderia amar tanto assim, mas o Jorge me mostrou que isso era possível", se declarou ao site EGO.

As fotos foram feitas dias antes de o casal embarcar para a Califórnia, onde foi curtir o festival de música Coachella.

Foto: Divulgação | Marco Mello

Foto: Divulgação | Marco Mello

Foto: Divulgação | Marco Mello

