Laura Keller e o marido aparecem nus em foto

A atriz Laura Keller causou nas redes sociais após publicar uma foto íntima com o marido. Na imagem postada na madrugada desta quarta-feira, 27, ela e Jorge Souza aparecem agarradinhos e sem roupa. Na legenda da foto postada no Instagram, a atriz descreveu o momento: "Vejo eu e o Jorge como dois loucos do bem, com vontade de amar, vencer, curtir, ser feliz! Eu sempre tentei conviver da melhor forma possível em todos os lugares no qual frequentei. Muitas vezes as pessoas me olham e me acham arrogante, prepotente, louca, maluca...".

E não parou por aí. A atriz afirmou que "agora a pouco, no telefone, minha mãe disse que eu continuo com a mesma expressão, a carinha de choro e os olhos cheios de água de quando eu era criança. Ela disse que eu não devo me importar com a opinião dos outros nem com o que falam de mim. Disse que eu devo sempre ser eu mesma. Eu sou eu mesma, esse é o meu jeito! Eu quero tentar conviver em harmonia e de bem com quem quer que seja, quero ver o lado positivo das pessoas e quero que elas vejam o meu. Não precisa morrer de amores, só não precisa viver se odiando e de cara feia. Acho que pelo menos tentar vale a pena".

