Laura Cardoso deixa gravações da novela 'Sol Nascente' após doença

A atriz global Laura Cardoso foi obrigada a se afastar das gravações da novela “Sol Nascente” (TV Globo), onde é intérprete da personagem “Dona Sinhá”, quando foi diagnosticada com infecção urinária.

De acordo com Flávio Ricco, colunista do site “UOL”, Laura já passou por cuidados médicos e já está se recuperando em casa, mas não tem previsão de quando retornará para as gravações.

Devido ao sucesso de Dona Sinhá, os autores Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer chegaram a aumentar a participação dela na história. Porém, com os problemas de saúde de Laura Cardoso, várias cenas terão que ser reescritas.

Laura Cardoso começou na TV desde 1952, hoje com 89 anos ela é conhecida com uma das atrizes de maior destaque da emissora.

adblock ativo