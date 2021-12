Laudo médico aponta hematomas em mulher que acusa Neymar

Uma reviravolta no "Caso Neymar" aconteceu na tarde desta segunda-feira, 3. Após o jogador divulgar um vídeo no domingo, 2, onde expunha toda a conversa com a possível affair, identificada como Najila Trindade Mendes Souza, foi constatado através de laudo médico, que a suposta vítima apresentava problemas gástricos, perda de peso e sintomas de stress pós-traumático. Os exames foram realizados no dia 21 de maio, seis dias após o ocorrido.

Segundo o Uol Esportes, a jovem manifestava: "dor, perda de peso, ansiedade e problemas gástricos pós-episódio de estresse emocional e hematomas provenientes de agressões na região das nádegas e pernas".

Ainda de acordo com o documento, o laudo contém detalhes do tratamento e imagens que mostram hematomas grandes e escuros na região das nádegas e das pernas. Apesar das lesões, ainda não há provas suficientes que configurem o ocorrido como estupro.

O Caso

Na noite da sexta-feira, 31 de maio, a jovem Najila Trindade registrou um Boletim de Ocorrência em uma delegacia de São Paulo onde alegava ter sido vítima de estupro por parte do jogador. Após a repercussão, o pai do atleta veio a público defender o filho, dizendo que "sabe o homem que Neymar é".

No domingo, 2, pela manhã, o jogador foi a público em suas redes sociais onde gravou um vídeo se defendendo das acusações. Além disso, ao final da gravação, o craque da Seleção Brasileira ainda expôs conversas com a suposta vítima.

Devido a atitude do atleta, a Polícia Civil compareceu na Granja Comary no domingo e também nesta segunda, 3, para apurar o vídeo publicado pelo atacante.

