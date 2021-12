Latino terá 40% de tudo que Rayane ganhar em "A Fazenda"

A separação de Latino e Rayane Morais ainda é de se questionar. A modelo, que já está confinada, entra nesta quarta-feira, 23, no reality show "A Fazenda 8", apresentado pela primeira vez por Roberto Justus.

Nos bastidores, no entanto, questiona-se o fato de Latino continuar sendo empresário da modelo. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal o Dia, pelo contrato, o cantor receberá 40% de tudo o que Rayanne ganhar na atração.

Para participar, Rayanne já garantiu R$ 60 mil de cachê — que foi dividido em duas vezes —, além de participação em merchandising.

