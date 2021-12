Latino tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia

O cantor Latino teve a prisão decretada por não pagar pensão alimentícia. A determinação é da juíza Cristiane de Sá Berbat.

De acordo com jornal Extra, o artista, que tem nove filhos, está devendo um ano de pensão para o filho Matheus de 5 anos.

A mãe da criança, Jack Blandy, briga com o cantor na justiça desde o nascimento do menino. Com isso, o artista teve pouco contato com Matheus. No último Dia dos Pais, ele foi ao cinema com o garoto e com a filha Suzana, da relação com a cantora Kelly Key.

Na ocasião, Latino agradeceu a Jack por permitir essa convivência.

