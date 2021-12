Latino posta foto com a filha e fãs comemoram reconciliação

Uma foto de pai e filha deixou muitos seguidores felizes na última quinta-feira, 3. Latino postou uma imagem no Instagram jantando com Suzanna Freitas, sua filha com Kelly Key, e os fãs comemoraram a reconciliação.

Isso porque, no ano passado, Suzanna disse ao site EGO que a relação com o pai não era muito boa. "Eu não gosto de falar sobre a relação com o Latino, é delicada". Pouco antes, Latino havia falado que não queria que sua filha seguisse a carreira artística, e a filha rebateu o comentário: "Eu tenho tempo de fazer tudo, estudar, trabalhar, me divertir e, principalmente, ser independente. Não fiquei incomodada com o comentário, mas isso só mostra o quanto ele é distante. Ele fala coisas que ele não sabe sobre a minha vida por aí", disse.

Então, uma foto dos dois juntos pode significar uma melhora no relacionamento. Nos comentários, um usuário escreveu: "O amor sempre vence", e outra disse: "Latino, parabéns por estar fazendo seu papel. Reconheça que Mico Freitas também foi muito pai pra Suzanna. E nunca mais perca esta flor linda do seu jardim dos seus braços. Felicidades!".

Jantando com ela ! @suzannafreitas ❤️ #HappyDay Uma foto publicada por LATINO ™ (@latinooficial) em Nov 3, 2016 às 5:23 PDT

