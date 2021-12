Latino paga R$ 880 de pensão para a filha, afirma Kelly Key

A cantora Kelly Key resolveu abrir o verbo e falar sobre sua relação com o cantor Latino, com quem foi casada e tem uma filha de 15 anos. Kelly disse que ele paga pensão no valor de R$ 880 reais para sua filha Suzana. A declaração foi dada em entrevista à rádio FM O Dia, nesta quarta-feira, 1º. Ainda segundo a loira, seu último contato com Latino foi há cerca de dois anos, por e-mail.

Atulamente, Kelly é dona do canal "Baby Baby", no youtube, e contou que seu casamento com o cantor terminou por conta das traições. Ela disse também que quando conheceu o atual marido, Mico Freitas, em Angola, já não estava com Latino: "Eu que terminei. Eu era muito traída, foram vários finais".

E não parou por aí. Kelly disse que não guarda mágoa de Latino e negou a história que ele teria falido após investir dinheiro na carreira da ex.

"O meu pai ajudou muito o Latino, a gente alugou uma casa para ele durante um período que ele não tinha onde ficar", disse.

Kelly disse que voltaria a falar com Latino. "Mas se ele fosse um bom pai a nossa história seria diferente. A gente teria uma relação."

