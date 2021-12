Latino curte viagem com modelo fitness

Parece que o novo relacionamento do cantor Latino realmente vai vingar. Ele e a modelo fitness carioca Fabi Araújo estão junto a pouco mais de dois meses e estão vivendo uma espécie de lua de mel em viagem para o Amazonas.

Em postagem feita no Instagram do artista, o casal aparece juntinho em clima de romance. Porém o cantor tem deixado claro que não pretende rotular a relação.

De acordo com o site Extra, Fabi teria revelado que eles estão juntos. A loira é o primeiro affair que Latino assume desde que terminou o casamento com Rayane Morais, com que ficou pouco mais de 1 ano.

Por falar em Rayane, ela já se casou com o cantor e ex-galã de "Malhação" Douglas Sampaio. Latino também já teve alguns romances, um deles foi a mendigata do programa "Pânico", mas a relação nunca foi assumida.

Dois boeing numa foto só ! ✈️💕 Uma foto publicada por LATINO ™ (@latinooficial) em Jul 18, 2016 às 7:14 PDT

