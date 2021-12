Lady Gaga é eleita a mulher do ano pela Billboard

A tradicional revista musical Billboard elegeu Lady Gaga a mulher do ano por ser considerada uma "figura-chave de influência" de 2015. "Não há nenhuma outra mulher dominando os gostos da cultura popular e sua evolução como ela o faz hoje", disse em comunicado Janice Min, que supervisiona a "Billboard" como co-presidente do grupo Guggenheim Media's Entertainment, controladora da revista.

A estrela de 29 anos comemorou no Facebook. "Eu não acredito que a Billboadr me nomeu a mulher do ano. Muito obrigado. Estou muito feliz por isso", escreveu. Ela vai receber o prêmio em dezembro, em um evento em Nova York.

