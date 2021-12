La Fúria realiza primeira edição de seu ensaio de verão

A banda La Fúria, conhecida pelos paredões e memes, realiza, a partir da próxima segunda-feira, 9, a primeira edição do “Oi, Segunda”, seu ensaio de verão. Os shows acontecerão todas as segundas do mês de dezembro.

O grupo que acabou lançar o mais novo DVD da carreira, gravado ao vivo na Arena Fonte Nova, inova ao levar seu tradicional ensaio de verão para o Jardim dos Namorados. Com um repertório recheado de hits como “Tchau Pra Quem Namora”, “Oi, Fake”, “Manuel”, o ensaio promete animar as noites de segunda.

“Estou muito animado e ansioso para mostrar o que a La Fúria está preparando para este projeto”, revelou Bruno Magnata, cantor da banda. O ensaio faz parte do projeto que contará com três edições durante o mês de dezembro.

A festa acontecerá no Vila Hall, no Jardim dos Namorados, Salvador, a partir das 21h. Além da La Fúria, o ensaio ainda conta com show de abertura da banda SePá Samba e um show do Maneirinho do Recife, dono dos hits “Chapuletei” e “Dally”.

adblock ativo