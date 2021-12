La Fúria faz música sobre polêmica com Neymar: "Oi fake"

Conhecida por transformar memes e assuntos que rendem na internet em pagode, a banda baiana "La Fúria" lançou na noite desta terça-feira, 4, uma música inspirada na polêmica envolvendo o atacante Neymar. Batizada de "Oi fake", a canção traz trechos da conversa amorosa divulgada pelo astro brasileiro nas redes sociais (confira abaixo).

>>Mãe de Neymar pede que jogador perdoe mulher que o acusou de estupro

"Oi, fake", razão do meu libido. Venha para Europa pra poder sair comigo. Falar coisa no seu ouvido, te apresento o meu amigo", diz a letra. "De tarde ela quer louvor, de noite ela tá sentando", canta no refrão o vocalista Bruno Magnata, acompanhado da dançarina "Negra Japa".

O vídeo, divulgado no perfil do Instagram de Bruno Magnata, reúne até agora cerca de 147 mil visualizações e mais de 6 mil comentários. Na postagem, o cantor diz que lançou a pedido do povo e convoca os fãs a marcar os amigos para assistirem a performance.

Em meio à repercussão, a dançarina e ex-noiva de Léo Santana, Lore Improta, pediu "Pare agora (risos)". "La Fúria vai dominar o mundo", completa um outro seguidor.

Confira a publicação completa:

