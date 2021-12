Klebber Toledo e Mônica Iozzi terminam relação

O relacionamento do ator Klebber Toledo e Mônica Iozzi chegou ao fim, de acordo com Léo Dias, do jornal "O dia". Os primeiros indícios que eles estariam juntos foram confirmados após serem flagrados dando um beijo no Camorote da Boa, durante o Carnaval do Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano. Klebber e Mônica também curtiram juntos o show do grupo Maroon 5, em São Paulo.

Ainda de acordo com Léo Dias, para os amigos, o casal nunca escondeu que estava junto, mas nunca disse que estava namorando. No São Paulo Fashion Week (SPFW), no fim do mês passado, Mônica revelou que o relacionamento estava bem. Porém no início de maio, o romance terminou.

Atualmente, Klebber Toledo vive o personagem Romeu, na novela "Êta Mundo Bom".

adblock ativo