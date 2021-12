Klebber Toledo comenta repercussão de nudez na internet

O ator Klebber Toledo comentou nesta quarta-feira, 23, sobre a repercussão que ganhou nas redes sociais, após a cena em que aparece pelado na novela global "Eta Mundo Bom" ir ao ar na segunda, 21.

Em entrevista ao Ego, o galã revelou que não estava totalmente nu e contou como geralmente funciona o processo de gravação de cenas assim.

"Cenas como essas são realizadas com um cuidado especial. Tudo é feito para deixar a gente mais confortável e ao mesmo tempo a cena ficar mais real possível. Podemos ou não usar o tapa-sexo, e eu optei por usar. Fica a critério do ator", disse. "O número de pessoas no set é reduzido também", completou.

Klebber ainda falou que nem sempre tem tempo para acompanhar as redes sociais, mas quando consegue se diverte muito. "Gostaria muito de entrar mais na internet, mas com as gravações e outros trabalhos, a gente acaba deixando muita coisa passar. Mas sempre que posso eu vejo e me divirto muito. Tem de tudo, desde convite de casamento até outros convites", brincou.

