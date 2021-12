Klebber interrompe entrevista de Camila sobre traição

O namoro com o ator Klebber Toledo tem causado problema para a atriz/modelo Camila Queiroz, de acordo com a colunista Fabíola Reipert, do site R7. A moça está sendo questionada nas redes sociais por ter terminado um relacionamento de quase 3 anos com o modelo Lucas Cattani e ter se envolvido com o ator como quem trabalhou na novela "Êta Mundo Bom" (TV Globo).

Ao ser questionada sobre uma possível traição durante uma entrevista neste fim de semana, Camila disse que não se incomoda com os julgamentos. "As pessoas têm uma necessidade de informação que elas nunca vão ter, que é nossa vida pessoal. Meu fim de relacionamento, as pessoas nunca vão saber. Se acham no direito de julgar o que querem falar e elas vão falar. E eu não vou ficar tentando provar para elas o que é verdade ou o que é mentira. Tenho a consciência tranquila e limpa. E a gente está feliz e isso que está bom", disse.

Em seguida, ela foi interrompida pelo amado, que a beijou e disse que ela não devia satisfação a ninguém. "Não precisa provar nada, meu amor, vamos ver a peça", disse Klebber, beijando Camila e a puxando para assistir a peça A.M.A.D.A.S - Associação de Mulheres que Acordam Despencadas, que tem Elizabeth Savalla como atriz principal.

adblock ativo