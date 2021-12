Kim Kardashian posa nua e mostra barriguinha da gravidez

Kim Kardashian resolveu posar nua para acabar com as acusações de que não estaria realmente grávida. A socialite publicou uma selfie no perfil pessoal do Instagram nesta terça-feira, 11, em que aparece com a barriguinha de fora.

"Primeiro dizem que sou muito magra, por isso estaria fingindo. Agora, falam que estou muito grande e que estou fingindo. Em alguns dias, sou fotografada antes de comer e pareço menor, em outros simplesmente acabo de comer e pareço maior. É tudo parte do processo. Acho que vocês me conhecem bem o suficiente parar saber que eu iria registrar todo o processo se usasse uma barriga de aluguel", desabafaou na legenda.

A socialite escreveu que está feliz com o corpo. "Os corpos de todos são diferentes, cada gravidez é diferente! Estou ficando cada vez maior e é lindo também! Sou abençoada por estar grávida e tenho sorte por não ter eclâmpsia, até onde eu sei", disse.

Kim e Kanye West esperam o segundo filho, que se chamará Easton West. A filha mais velha é North, de dois anos.

