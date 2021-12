Kim Kardashian mostra rosto do filho pela primeira vez; veja

A socialite norte-americana Kim Kardashian usou seu perfil no Instagram, na manhã desta segunda-feira, 22, para publicar uma foto do pequeno Saint West, segundo filho dela com o rapper Kanye West. Até então, o rosto do menino era desconhecido.

Na legenda da imagem, ela afirmou que o ato seria uma homenagem a seu pai, o advogado Robert Kardashian, que morreu em 2003, vítima de câncer no esôfago.

"Hoje é aniversário do meu pai. Eu sei que não existe nada mais importante no mundo do que se ele pudesse encontrar seu neto. Então, eu quero dividir essa imagem com todos vocês", escreveu.

Além de Saint, que nasceu no dia 5 de dezembro do ano passado, o casal tem uma menina de dois anos, chamada North West. Kim e Kanye estão casados desde 2014.

