Kim Kardashian lança site com fotos de bastidores

A socialite norte-americana Kim Kardashian lançou, nesta segunda-feira, 14, seu site, com fotos inéditas feitas nos bastidores de trabalhos como modelo para revistas e campanhas de moda. Além disso, ainda é possível encontrar cliques de seu acervo pessoal.

Nas fotos mais picantes, Kim exibe as curvas do corpo durante a prova de roupa para a campanha de uma grife francesa. Com direito a topless, ela aparece ao lado do marido, o rapper Kanye West.

Confira algumas fotos:

Kim aparece bem a vontade nas fotos dos bastidores (Foto: Reprodução)

A maioria dos cliques da socialite são ousados (Foto: Reprodução)

Kim aparece fazendo topless ao lado do marido Kanye West (Foto: Reprodução)

