Kim Kardashian é feita refém e tem US$ 11 milhões roubados

A socialite Kim Kardashian foi rendida durante um assalto na madrugada desta segunda-feira, 3, quando estava hospedada em um hotel de Paris, na França. Segundo a mídia americana, o quarto de Kim foi invadido por dois homens armados, trajando roupas de policiais, quando ela foi feita refém sob a mira de um revólver.

Os assaltantes roubaram cerca de US$ 11 milhões de dólares e mais dois celulares pessoais da famosa. Ainda de acordo com o tablóide ingês "TMZ", o marido de Kim, Kanye West, ao saber da notícia interrompeu o show que fazia no Festival Meadows, em Nova York, nos Estados Unidos, alegando 'emergência de família' e logo em seguida foi para o local.

Kim Kardasian, que ainda estava muito abalada, deixou Paris na manhã desta segunda-feira, 3. A socialite teria saído do hotel na companhia de policiais e seguranças seguindo para o aeroporto, onde pegou um jatinho particular para os Estados Unidos.

