Kiko Pissolato sofre grave acidente de bicicleta e é internado em SP

O ator Kiko Pissolato, que participou das novelas "Amor à Vida" (TV Globo) e "Os Dez Mandamentos" (Record), está internado no hospital Santa Isabel, em São Paulo, após sofrer um grave acidente de bicicleta.

Kiko quebrou a tíbia e a fíbula da perna direita e passou por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira, 20. Ele publicou uma foto da perna direita imobilizada e disse que "Poderia ter morrido".

Em entrevista ao UOL, o artista contou detalhes do acidente e afirmou que foi salvo graças ao capacete. "Ando de bicicleta todo dia, uso como meio de transporte em São Paulo. As ciclofaixas deram um impulso, a gente se sente mais seguro, mas eu estava fora dela, voltando para casa. O freio não estava legal, pensei em trocá-lo amanhã. Numa descida, não segurou, o sinal abriu, e bati em um carro. Voei, bati no outro e saí arrastando a cara até parar na guia. Foi muito feio, e não perdi a consciência, vi tudo acontecendo. É um pânico. Se não tivesse de capacete, não estaria falando com você", escreveu.

Kiko foi ajudado por pedestres, que chamaram ajuda do Corpo de Bombeiros."Os bombeiros vieram com o caminhão, me imobilizaram, fecharam a via e depois veio o SAMU e me trouxe para cá. Foi um pessoal bacana, nunca esperamos que nessa hora as pessoas mostrem que podemos ter fé na humanidade", disse o ator.

Em março de 2014 eu quebrei o pé esquerdo! Foi um sofrimento enorme com direito a descrença dos médicos e muitas modificações internas! Nós só aprendemos na dor! Infelizmente! Mais uma vez agora tenho a oportunidade de me reformar interiormente! Deus! Só ele sabe o porque das coisas e mais uma vez irei passar por isso! De novo! Ontem sofri um grave acidente de bicicleta em São Paulo! Graças a Deus estava de capacete! Poderia ter morrido. Mas meu desespero foi ver meu pé quebrado novamente! Agora era o direito! Quebrado igual! Cirurgia de novo! Hospital mais uma vez e meses sem andar de novo! Tudo de novo! Dor, muletas, bengala e muito aprendizado! Mas logo vai passar e será apenas mais uma vitória em minha vida! Agradeço a todas as pessoas que ficaram ao meu lado na rua e seguraram minha mão! Pessoas desconhecidas que pararam dispostas a me ajudar! Deus abençoe a vocês! Aos bombeiros e ao SAMU, Deus abençoe vocês! E aos incríveis profissionais do hospital Santa Izabel estão me tratando muito bem! Obrigado!

Uma foto publicada por Kiko Pissolato (@kpissolato) em Out 20, 2016 às 10:56 PDT

