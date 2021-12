Kevin Hart abre mão de apresentar o Oscar após tuites homofóbicos

O comediante norte-americano Kevin Hart anunciou na noite desta quinta-feira, 6, que não será mais o apresentador da cerimônia do Oscar, após a polêmica provocada por alguns tuites homofóbicos.

Dois dias depois de anunciar que seria o apresentador do evento, Hart afirmou que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas informou que deveria escolher entre pedir desculpas pelos tuites ou perder o trabalho. Hart afirmou que as mensagens eram de quase uma década atrás e que ele amadureceu desde então.

"Escolhi descartar a desculpa. A razão pela qual faço isto é porque já falei sobre isto diversas vezes", afirmou Hart, 39 anos, em un vídeo no Instagram. "Eu falei sobre quem eu sou agora em comparação com quem eu era então. Já fiz isto (...) estou em um lugar completamente diferente em minha vida ", explicou Hart.

No Twitter, Hart pediu desculpas à comunidade LGTBI pelo que chamou de "minhas palavras insensíveis do passado". "Lamento ter machucado as pessoas. Eu estou evoluindo e quero continuar fazendo isto. Meu objetivo é unir as pessoas, não separar. Muito amor e apreço pela Academia. Espero que possamos nos encontrar de novo".

A Academia terá agora que encontrar um novo apresentador para a 91ª edição do Oscar, no dia 24 de fevereiro de 2019.

