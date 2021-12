Kelly Key faz chá de revelação de sexo do bebê e faz suspense sobre o resultado

No último final de semana, Kelly Key e seu marido Mico Freitas fizeram um chá de revelação, onde os convidados ficam sabendo qual é o sexo do bebê. Apesar de ter postado a foto do chá nas redes sociais, a cantora ainda faz suspense para os seus seguidores, que não sabem se é menino ou menina.

Numa foto postada em seu Instagram, Kelly disse que quer que os seguidores saibam da novidade como ela descobriu, para "sentir a emoção" que ela sentiu. Ela disse ainda que vai contar cada detalhe em seu canal do YouTube no próximo dia 9.

A cantora está com quatro meses de gestação e já foi mãe duas vezes, de Jaime Vitor, de 11 anos, e de Suzanna, de 15, essa fruto de seu relacionamento com Latino.

Amei esta foto! 😍 #4ºMes #2ºTrimestre 💙💜 Uma foto publicada por Kelly Key (@oficialkellykey) em Jul 30, 2016

