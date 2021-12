Kelly Key entrevista Mirella Santos e Latino elogia as ex

Kelly Key entrevistou a dançarina Mirella Santos para o programa que apresena em um canal da internet. Latino, que já foi casado com as duas se surpreendeu com o encontro: "Vou morrer e não vou ver tudo!", disse o cantor.

Latino, no entanto, elogiou as duas ex. "Duas mulheres divas e talentosas, guerreiras e muito carismáticas. Que Deus lhe tragam muita saúde e sorte sempre. Eu sabia que se um dia isso fosse acontecer viraria uma bela amizade. Sou suspeito mas sem demagogia ! Meus sinceros parabéns", comentou.

As duas se falaram em um clima amistoso. Kelly Key ficou com Latino de 1997 até 2002. Já Mirella, ficou de 2004 até 2010.

adblock ativo