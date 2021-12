Kéfera nega fim de gravações no YouTube, mas anuncia pausa

A atriz Kéfera Buchmann negou que vai deixar de postar vídeos no seu canal no YouTube, contrapondo o que foi divulgado por parte da imprensa nos últimos dias.

"O canal 5incoMinutos não vai acabar, apenas preciso deste tempo para organizar minha vida pessoal, lidar com estas emoções que misturam alegria pelo resultado do trabalho árduo e dedicado que começaram no meu canal do YouTube, na companhia de quem me acompanha desde os primeiros vídeos publicados", declarou ela ao site Pure People.

A youtuber também pediu um espaço para "direcionar seu 'foco' para novos trabalhos como atriz e com diferentes formatos de conteúdo, além de estar com a família.

Protagonista do filme "É Fada!", lançado no início deste mês e que se tornou sucesso de bilheteria no Brasil, Kéfera vem ganhando cada mais espaço no meio artístico. Ela já vai lançar em novembro o longa "O Amor de Catarina".

adblock ativo