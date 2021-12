Kaysar comemora vinda da família síria para o Brasil: 'Graças a Deus'

Pouco mais de cinco meses após participar do "Big Brother Brasil" (BBB), Kaysar Dadour conseguiu reencontrar a família, que não via há cerca de 7 anos, quando fugiu da Síria por conta da guerra no país.

"Família no Brasil! Graças a Deus por tudo e graças a vocês todos, primeiro dia da primavera!", escreveu ele, na noite de sábado, 22, após rever a mãe, o pai e a irmã em um aeroporto na cidade de Curitiba.

Desde então, Kaysar vem mostrando a rotina da família em suas primeiras impressões do Brasil nos "stories" de seu Instagram.

No dia da final do BBB, o apresentador Tiago Leifert chegou a anunciar que a Organização das Nações Unidas (ONU) ajudaria a trazer os familiares de Kaysar ao Brasil.

Pouco depois, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), órgão da ONU que cuida desses assuntos, afirmou que a TV Globo sequer havia entrado em contato para falar sobre o caso.

Em seguida, a assessoria da emissora informou que a Acnur havia se colocado à disposição para fazer esclarecimentos "como faz com todas as pessoas na mesma situação".

