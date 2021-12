Katy Perry é a mais bem paga do mundo da música, diz revista

A cantora Katy Perry foi eleita a mulher mais bem paga do mundo da música em 2015 pela revista "Forbes".

De acordo com a publicação, a intérprete de sucessos como "Roar", "Ur So Gay" e "I Kissed a Girl" faturou US$ 135 milhões (cerca de R$ 513 milhões), entre junho de 2014 e junho de 2015. A quantia foi fruto da agenda de shows da "Prismatic World Tour" e de campanhas publicitárias.

O segundo lugar no ranking ficou com Taylor Swift, com seus modestos US$ 80 milhões (cerca de R$ 304 milhões).

O grupo veterano Fleetwood Mac, das cantoras Stevie Nicks e Christine McVie, completou o pódio da lista. A banda somou US$ 59,5 milhões (cerca de R$ 226 milhões).

