Kate Middleton diz mal poder esperar para conhecer filha de Harry e Meghan

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, afirmou nessa sexta-feira, 11, que mal pode esperar para conhecer a sobrinha Lilibet, filha do príncipe Harry e de Meghan Markle, que nasceu no último dia 4.

"Desejo a ela tudo de bom, mal posso esperar para conhecê-la porque ainda não a conhecemos, então espero que seja em breve", ressaltou a duquesa à imprensa, que a acompanhava durante um passeio com a primeira-dama americana, Jil Biden, em uma escola infantil. A esposa do presidente Joe Biden está no Reino Unido com o marido, que participa da cúpula do G7.

A mais nova integrante da família real, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, recebeu este nome em homenagem à rainha Elizabeth, cujo apelido familiar é Lilibet, e à mãe de Harry, Princesa Diana. Ela, que nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, se tornou a oitava na linha sucessória do trono britânico e é irmã de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho também de Harry e de Meghan, que nasceu em maio de 2019.

adblock ativo