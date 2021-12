Kartlove e Filipe Escandurras participam da Sexta do Kannário

Prometendo ser uma prévia do Carnaval de 2020, a Sexta do Kannário acontece nesta sexta-feira, 22, com shows completos da banda Demorô e do anfitrião Igor Kannário, trazendo Kartlove, Filipe Escandurras, Lucas Di Fiori e Narcizinho, do grupo Olodum. O evento acontece a partir das 22h, no Favela Hall, na Cidade Baixa.

As Sextas do Kannário são uma inovação na carreira do Príncipe do Guetto. A próxima edição será em 29 de novembro, data que o cantor faz aniversário.

adblock ativo