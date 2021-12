Karol Schwonke aparece de biquíni em novo clipe do É o tchan

A modelo Karol Schowonke é a musa do clipe "Bota a cara no sol", nova música de trabalho da banda É o Tchan. Nos bastidores da gravação, que ocorreu em Salvador, a loira posou de biquíni ao lado de Beto Jamaica e Compadre Washington.

Karol, que participa do programa "Pânico" no quadro "A Igreja do Poderoso", recentemente estampou a edição de aniversário da revista "Sexy" e falou abertamente sobre sexo.

"Eu gosto de sexo oral, né? A maioria das mulheres deve gostar... E as que não provaram deveriam experimentar. Ah, eu vou indo, né (risos)? Não tem nenhuma técnica... Eu gosto, é uma coisa que faço bem", disse ela, orgulhosa.

E as declarações picantes não pararam por aí. "Acho legal brinquedos, é importante ter uma coisinha diferente. Gosto de fantasias, tenho algumas em casa: enfermeira, policial, colegial... Acho legal você surpreender o parceiro, porque o sexo mamãe e papai cansa", disparou.

Karol posou ao lado de Beto Jamaica e Compadre Washington (Foto: Divulgação | CO Assessoria)

