Kaká lê a bíblia em igreja após anuncio de separação

No mesmo dia que sua esposa anunciou o fim de seu relacionamento, kaká compartilhou uma foto, no Instagram, lendo a bíblia. De acordo com o jornal Extra, o atleta estava participando de um culto, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 31. Fies que frequentam a igreja afirmaram que o jogador leu os versículos em português.

Na legenda da foto, o atleta escreveu um trecho da bíblia: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais (Jeremias 29:11)".

Nos comentários da foto, kaká recebeu o carinho e apoio de diversos fãs. "Continue fiel a Deus independente de circunstâncias e desertos", disse um de seus seguidores.

A notícia da separação pegou os fãs do casal de surpresa, já que a pouco tempo, os dois tinham anunciado a renovação dos votos. A festa que duraria cinco dias, seria iniciada no dia 8 de dezembro, em Fernando de Noronha, Pernambuco.

Carol e kaká não escondiam que vinham passando por momentos difíceis na relação. Após uma crise no ano passado, o casal chegou a se separar, mas reataram o casamento após um mês. Nesta sexta, Carol anunciou o fim do casamento de 10 anos.

