Justin Bieber se irrita com fãs e abandona show

Justin Bieber abandonou um show na Noruega ao se irritar com as fãs. Segundo o "Daily Mail", o cantor estava se apresentando quando jogaram cerveja nele. Ele foi limpar e as fãs o agarraram. Bieber saiu do palco dizendo que não ia continuar o show.

Nesta quinta-feira, 29, ele se explicou no Instagram. "Infelizmente tem sido uma semana dura para mim, com dias sem dormir, enquanto eu tenho de estar preparado para cameras, fãs etc. De nenhuma forma eu quis parecer ser mal, mas escolhi em terminar o show como as pessoas da primeira fila não estavam me escutando".

Ele ainda disse que esperava que os fãs entendessem. "Eu não consigo sempre lidar com as coisas da melhor maneira, mas sou um ser humano e trabalho muito para melhorar nas minhas atitudes. Infelizmente pessoas foram afetadas como eu fui. Para as pessoas que estavam atrás no show e para qualquer pessoa que eu tenha desapontado, me desculpe. Desculpe gastar o tempo do pessoal da TV. Prometo que compensarei na minha próxima tour. Com amor, Justin"

adblock ativo