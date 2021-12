Justin Bieber se irrita com fãs durante show e abandona o palco

Mais uma vez, o cantor canadense Justin Bieber voltou a causar em suas apresentações. Durante um show neste domingo, 23, na Inglaterra, Justin se irritou com as fãs e logo abandonou o palco.

Segundo a mídia americana “Page Six”, o astro ao tentar falar durante o intervalo de uma música, teria se chateado pela gritaria das suas admiradoras e deixou o palco com um acesso de raiva, derrubando o microfone no chão.

“Eu acho desnecessário quando estou tentando dizer alguma coisa e vocês ficam gritando", finalizou ele, saindo do palco logo depois.

Depois de alguns minutos, Bieber retornou aos palcos, mas deixou claro que não falaria mais entre as músicas.

"But obviously Manchester just can't handle me" 😂😭😭😂 guys I'm still crying pic.twitter.com/5skyRbgPEm

— Princess Amanda III (@mandarinaxo) 23 de outubro de 2016

*mic drop* #purposetourmanchester pic.twitter.com/DWILOHwG6a

— Princess Amanda III (@mandarinaxo) 23 de outubro de 2016

