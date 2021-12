Justin Bieber ficou feliz com vazamento de nudes, diz site

Diferente do que a maioria imaginava, o cantor Justin Bieber está feliz com o vazamento das fotos em que aparece completamente nu, durante uma viagem com a nova namorada, Jayde Pierce, para Bora Bora, na Polinésia.

De acordo com o site TMZ, com informações de fontes próximas ao cantor, Bieber inicialmente teria ficado chateado com o arrojo dos fotógrafos, que usaram lentes de longo alcance para flagrar suas partes íntimas. O astro viu o flagra como uma invasão de privacidade, tanto que os advogados dele já ameaçaram tomar medidas legais para punir os responsáveis.

No entanto, a raiva do astro canadense despareceu quando as imagens viralizaram na internet. O TMZ afirma que ele ficou feliz porque agora todo mundo sabe que ele é "bem dotado".

