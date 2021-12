Justin Bieber fará pausa na carreira para se dedicar à esposa, diz revista

Depois de casar discretamente com Hailey Baldwin em setembro passado, em uma cerimônia íntima, Justin Bieber decidiu dar um tempo na carreira para se dedicar à esposa.

As informações foram reveladas pela revista americana "People". O cantor deve se afastar dos palcos para aproveitar mais o tempo ao lado de Hailey. "Justin parece bem. Mas ele não está pronto para gravar novas músicas e só quer poder curtir com Hailey. Ela parece estar mais pronta para o trabalho do que ele", revelou uma fonte da publicação.

Em julho deste ano, Justin Bieber deu um anel de noivado à Hailey Baldwin no valor de quase US$ 2 milhões. Na ocasião, o cantor declarou todo seu amor na página oficial dele no Instagram.

adblock ativo